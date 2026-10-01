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Рекорд в 1 млн токенов: Google представила новую супермодель Gemini 4 Argon

10:17 01.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
Рекорд в 1 млн токенов: Google представила новую супермодель Gemini 4 Argon BИ Gemini 4 Argon уже сменяет дата-центры (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google анонсировала флагманскую модель Gemini 4 Argon. Новая разработка призвана кардинально изменить подходы к работе со сложными длительными процессами - от масштабируемости рефакторинга кода до анализа больших массивов данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Корая Кавукчуоглу, старшего вице-президента Google DeepMind и главного архитектора искусственного интеллекта в Google.

Прорывные возможности и лимиты

Главной технической особенностью Gemini 4 Argon стало увеличение лимита выходных токенов до рекордной отметки - 1 миллиона токенов против 64 тысяч в предыдущих версиях.

Это позволяет модели проводить глубокие "распределения" и выполнять масштабные задачи в рамках одного запроса.

Компания объявила и первоначальную стоимость использования модели через API:

  • Входные токены: 2 доллара за 1 миллион токенов (для кэшированных данных действует скидка 95 процентов);
  • Выходные токены: 10 долларов за 1 миллион токенов.

Благодаря уникальной мультимодальности и аналитическим способностям Argon занял первые места в ключевых отраслевых бенчмарках, в частности DeepSWE v1.1 (77,9 процента в реальной инженерии кода), AutomationBench (51.3 процента в автоматизации бизнес-процессов) и LVBench (видео).

Внутреннее применение в Google: от квантовых вычислений до Rust
Модель уже активизирована в инфраструктуре самого технологичного гиганта.

С помощью Argon инженерам Google удалось добиться исключительных результатов.

Каких именно?

Оптимизация квантовых алгоритмов: модель улучшила опубликованный базовый уровень использования ресурсов на 40 процентов за несколько минут;

Экономия памяти дата-центров: автономные агенты обнаружили и устранили потери памяти, освободив более 300 TiB (с потенциалом экономии от 500 TiB до 1 PiB);

Миграция кода на Rust: ИИ задействовано в переносе системного кода C/C++ на безопасный Rust (в частности, ядра Fuchsia Zircon объемом более 800 тысяч строк). В библиотеке libgav1 Argon переписал 32 тысячи строк SIMD-кода, ускорив видеодекодер в 2,7 раза.

Читайте больше: Большое обновление Gemini: Google закрывает Gems и изменяет формат работы

Автономная киберзащита и борьба с угрозами

Отдельный упор разработчики сделали на защитных возможностях в сфере кибербезопасности. Gemini 4 Argon способен автономно находить, проверять и устранять критические уязвимости софта.

Во время тестирования инициативы Scan for Good от компании Wiz модель обнаружила опасную уязвимость в медицинском ПО, которое используют больницы по всему миру, предотвратив утечку персональных данных.

На специализированном тесте CWE-bench v1 Argon занял первое место с результатом 68 процентов.

Для доверенных партнеров и внутренних команд Google выпускает версию без системных киберограничений, что позволит использовать ее защитный потенциал на полную мощность.

Новые стандарты безопасности и контроля

Чтобы предотвратить злоупотребления в сфере создания химического или биологического оружия и кибератак, Google внедрила многоуровневую систему сдерживания - согласно Frontier Safety Framework.

Модель оснащена высоким уровнем защиты от посторонних prompt-инъекций (перехват управления через контекст), что подтверждено тестом Gray Swan IPI.

Кроме того, инженеры разработали мониторинг цепочки рассуждений (chain-of-thought) для выявления случаев, когда ИИ пытается отклониться от пользовательских инструкций.

На время высокоэффективных тестирований все процессы изолируют в защищенных песочницах.

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