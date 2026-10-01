Рекорд в 1 млн токенов: Google представила новую супермодель Gemini 4 Argon
Google анонсировала флагманскую модель Gemini 4 Argon. Новая разработка призвана кардинально изменить подходы к работе со сложными длительными процессами - от масштабируемости рефакторинга кода до анализа больших массивов данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Корая Кавукчуоглу, старшего вице-президента Google DeepMind и главного архитектора искусственного интеллекта в Google.
Прорывные возможности и лимиты
Главной технической особенностью Gemini 4 Argon стало увеличение лимита выходных токенов до рекордной отметки - 1 миллиона токенов против 64 тысяч в предыдущих версиях.
Это позволяет модели проводить глубокие "распределения" и выполнять масштабные задачи в рамках одного запроса.
Компания объявила и первоначальную стоимость использования модели через API:
- Входные токены: 2 доллара за 1 миллион токенов (для кэшированных данных действует скидка 95 процентов);
- Выходные токены: 10 долларов за 1 миллион токенов.
Благодаря уникальной мультимодальности и аналитическим способностям Argon занял первые места в ключевых отраслевых бенчмарках, в частности DeepSWE v1.1 (77,9 процента в реальной инженерии кода), AutomationBench (51.3 процента в автоматизации бизнес-процессов) и LVBench (видео).
Внутреннее применение в Google: от квантовых вычислений до Rust
Модель уже активизирована в инфраструктуре самого технологичного гиганта.
С помощью Argon инженерам Google удалось добиться исключительных результатов.
Каких именно?
Оптимизация квантовых алгоритмов: модель улучшила опубликованный базовый уровень использования ресурсов на 40 процентов за несколько минут;
Экономия памяти дата-центров: автономные агенты обнаружили и устранили потери памяти, освободив более 300 TiB (с потенциалом экономии от 500 TiB до 1 PiB);
Миграция кода на Rust: ИИ задействовано в переносе системного кода C/C++ на безопасный Rust (в частности, ядра Fuchsia Zircon объемом более 800 тысяч строк). В библиотеке libgav1 Argon переписал 32 тысячи строк SIMD-кода, ускорив видеодекодер в 2,7 раза.
Читайте больше: Большое обновление Gemini: Google закрывает Gems и изменяет формат работы
Автономная киберзащита и борьба с угрозами
Отдельный упор разработчики сделали на защитных возможностях в сфере кибербезопасности. Gemini 4 Argon способен автономно находить, проверять и устранять критические уязвимости софта.
Во время тестирования инициативы Scan for Good от компании Wiz модель обнаружила опасную уязвимость в медицинском ПО, которое используют больницы по всему миру, предотвратив утечку персональных данных.
На специализированном тесте CWE-bench v1 Argon занял первое место с результатом 68 процентов.
Для доверенных партнеров и внутренних команд Google выпускает версию без системных киберограничений, что позволит использовать ее защитный потенциал на полную мощность.
Новые стандарты безопасности и контроля
Чтобы предотвратить злоупотребления в сфере создания химического или биологического оружия и кибератак, Google внедрила многоуровневую систему сдерживания - согласно Frontier Safety Framework.
Модель оснащена высоким уровнем защиты от посторонних prompt-инъекций (перехват управления через контекст), что подтверждено тестом Gray Swan IPI.
Кроме того, инженеры разработали мониторинг цепочки рассуждений (chain-of-thought) для выявления случаев, когда ИИ пытается отклониться от пользовательских инструкций.
На время высокоэффективных тестирований все процессы изолируют в защищенных песочницах.