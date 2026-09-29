Большое обновление Gemini: Google закрывает Gems и изменяет формат работы

Google объявила о закрытии популярной функции Gems в чат-боте Gemini и запуске автоматической миграции всех наработок пользователей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Функция Gems появилась в 2024 году в качестве инструмента создания персонализированных версий Gemini. Она позволяла задавать ИИ постоянные инструкции для выполнения специфических задач без необходимости каждый раз повторять входящие данные.

Среди готовых пресетов от Google были помощник для брейншторминга, репетитор, карьерный консультант, напарник по кодингу и редактор текста.

Пользователи также могли создавать и распространять собственные варианты, такие как тренеры по бегу или планировщики отпусков.

Детали миграции и новые возможности

По информации панели управления Gems, процесс переноса данных стартует 17 ноября 2026 года и будет происходить полностью в автоматическом режиме, поэтому пользователям не придется выполнять никаких дополнительных действий .

К моменту миграции все имеющиеся Gems будут оставаться полностью работоспособными.

Новая концепция навыков была впервые представлена вместе с Gemini Spark и имеет существенные функциональные отличия от предыдущего подхода.

Какие именно?

Навыки вызываются непосредственно в окне чата с помощью символа слэш "/", без необходимости переходить в отдельное боковое меню.

В рамках одного рабочего сеанса пользователь может активировать и комбинировать несколько различных навыков.

Сохраняется возможность назначать инструменты по умолчанию (например, Create image или Canvas) и добавлять конкретные файлы в контекст.

Подписчики тарифных планов Google AI Pro и AI Ultra уже могут создавать новые навыки через вкладку Gemini Spark.

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Изменение интерфейса и стратегический подход

Трансформация Gems в навыки является очередным примером склонности Google к тяглому изменению названий, брендингу и расположению функций внутри своих продуктов.

Со всем тем замена отдельных персональных ботов на универсальные навыки упрощает рабочий процесс для опытных пользователей.

Вместо того, чтобы каждый раз искать нужный бот в меню, ввод символа / позволяет быстро подключать нужные алгоритмы обработки данных прямо во время ведения диалога.

Полноценный доступ к созданию новых навыков и справочных материалов станет доступен всем пользователям вместе с завершением ноябрьской миграции.