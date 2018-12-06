"Нафтогаз" повідомив про дезінформацію споживачів облгазами Фірташа

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач РБК-Україна)

Облгази нараховують додаткові суми за останні три місяці

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що облгази та газзбути групи Дмитра Фірташа дезінформують споживачів про свої негативні рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Як зазначили в "Нафтогазі", ці структури перекладають відповідальність за ці рішення на НАК.

Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами. Їх причиною газзбути вказали "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", начебто на вимогу "Нафтогазу", повідомили в НАК.

"Наголошуємо, що Нафтогаз жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми та засуджує такі дії. Відповідні витрати вже компенсуються спорідненим структурам газзбутів - облгазам через механізм виробничо-технологічних втрат", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Нафтогазі", донарахування ведуть до подвійної оплати тих самих обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому перешкоджатимуть переходу споживачів до інших постачальників газу.

НКРЕКП відреагувала на порушення та постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування, повідомили в НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд України постановив, що газорозподільні організації зобов'язані безкоштовно встановити газові лічильники всім споживачам.

Нагадаємо, Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови щодо зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Як зазначили в комісії, новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС.