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Яких реформ нам ще не вистачає? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Новини » Прес-релізи     24.04.2020 - 11:05


Коли, нарешті, країна пройде пік захворюваності? На які реформи чекати українцям під час кризи? Президент не краде, але надходження до бюджету зменшуються, то де ж ховається корупція?

Чим насправді дихає країна – у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань;

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя";

Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Олега Ляшка”;

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання “Медтехніка+”;

Олександр Соколовський, власник компанії “Текстиль-Контакт”;

Сергій Комісаренко, голова робочої групи при НАН України з проблем (наслідків) поширення коронавірусу в Україні.

Вони говорять, а вирішує народ.

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