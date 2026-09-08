В Реестре убытков появились новые категории для украинцев: как подать заявление через "Дію"

Международный Реестр убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины (RD4U), 8 сентября открыл возможность подачи заявлений еще по четырем категориям для граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
8 сентября в Реестре стали доступны следующие категории:
По словам Шуляк, после запуска этих категорий все категории заявлений для физических лиц в Реестре убытков стали открытыми.
Категория A4.1 касается людей, которые в результате долгого времени не могли получить необходимую медицинскую помощь.
Речь идет о случаях, когда это привело к:
Причиной может быть разрушение или повреждение медицинской инфраструктуры или невозможность добраться до медицинского учреждения.
Категория A4.2 охватывает нарушение права на образование.
Заявления могут подавать те, кто получает образование, в том числе дети через своих законных представителей, а также взрослые, которые в течение значительного времени не имели возможности учиться.
Это касается случаев уничтожения или повреждения школ, колледжей и университетов, физической опасности обучения, а также официальных запретов или дискриминации, связанных с оккупацией или боевыми действиями.
Категория A2.10 предназначена для фиксации морального вреда, душевной боли и страданий, вызванных нарушениями международного права человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны.
Она касается случаев, не охватываемых другими специальными категориями. В частности, речь идет о пережитом насилии или других противоправных действиях российских военных и оккупационных сил.
Категория A3.7 предусматривает возможность заявить об имущественных и экономических убытках, не относящихся к другим категориям Реестра.
В частности, речь идет о:
Реестр открыл 37 из 43 запланированных категорий заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
Подать заявление можно онлайн через портал "Дія" .
Шуляк подчеркнула, что каждое такое заявление помогает не только пострадавшему человеку зафиксировать причиненный ему российской агрессией ущерб, но и Украине - формировать доказательную базу для будущего компенсационного механизма.
Напомним, ранее открыли новую категорию заявлений в Международном Реестре убытков - А3.4 "Потеря оплачиваемой работы" . Подать заявление через "Дію" могут наемные работники и самозанятые лица, из-за российской агрессии потерявшие работу или доход.
До этого появилась возможность подать заявление по категории A1.2 относительно вынужденного перемещения за пределы Украины.