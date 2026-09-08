У Реєстрі збитків з’явилися нові категорії для українців: як подати заяву через "Дію"

Які категорії відкрили

8 вересня у Реєстрі стали доступними такі категорії:

A4.1 - втрата доступу до медичної допомоги ;

; A4.2 - втрата доступу до освіти ;

; A2.10 - інші порушення міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права або законів і звичаїв війни ;

; A3.7 - інші економічні втрати.

За словами Шуляк, після запуску цих категорій усі категорії заяв для фізичних осіб у Реєстрі збитків стали відкритими.

Хто може заявити про втрату доступу до медицини

Категорія A4.1 стосується людей, які через війну протягом тривалого часу не могли отримати необхідну медичну допомогу.

Йдеться про випадки, коли це призвело до:

серйозного, стрімкого або незворотного погіршення стану здоров'я;

тривалих фізичних чи психічних страждань;

значного скорочення тривалості життя.

Причиною могло бути руйнування або пошкодження медичної інфраструктури чи неможливість дістатися до медичного закладу.

Коли можна подати заяву через втрату освіти

Категорія A4.2 охоплює порушення права на освіту.

Заяви можуть подавати здобувачі освіти, зокрема діти через своїх законних представників, а також дорослі, які протягом значного часу не мали можливості навчатися.

Це стосується випадків знищення або пошкодження шкіл, коледжів та університетів, фізичної небезпеки навчання, а також офіційних заборон чи дискримінації, пов'язаних з окупацією або бойовими діями.

Що входить до інших порушень міжнародного права

Категорія A2.10 призначена для фіксації моральної шкоди, душевного болю та страждань, спричинених порушеннями міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права або законів і звичаїв війни.

Вона стосується випадків, які не охоплюються іншими спеціальними категоріями. Зокрема, йдеться про пережите насильство чи інші протиправні дії російських військових та окупаційних сил.

Які економічні втрати можна заявити

Категорія A3.7 передбачає можливість заявити про майнові та економічні збитки, які не належать до інших категорій Реєстру.

Зокрема, йдеться про:

втрату підтримки сім'ї через смерть, зникнення безвісти, позбавлення свободи або примусову депортацію близького члена родини;

через смерть, зникнення безвісти, позбавлення свободи або примусову депортацію близького члена родини; витрати на медичну допомогу та поховання , пов'язані зі смертю близького родича, зокрема на пошук тіла, репатріацію останків і поховання;

, пов'язані зі смертю близького родича, зокрема на пошук тіла, репатріацію останків і поховання; втрату або пошкодження рухомого майна значної вартості - транспорту, повітряних чи морських суден, творів мистецтва, предметів культурної або історичної цінності та інших цінних речей;

- транспорту, повітряних чи морських суден, творів мистецтва, предметів культурної або історичної цінності та інших цінних речей; збитки ФОП та самозайнятих осіб, зокрема через знищення чи пошкодження професійних активів та інструментів праці, а також задокументовані витрати на евакуацію та релокацію бізнесу.

Як подати заяву

Наразі Реєстр відкрив 37 із 43 запланованих категорій заяв для фізичних і юридичних осіб, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.

Подати заяву можна онлайн через портал "Дія".

Шуляк наголосила, що кожна така заява допомагає не лише постраждалій людині зафіксувати завдану їй російською агресією шкоду, а й Україні - формувати доказову базу для майбутнього компенсаційного механізму.