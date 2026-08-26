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Новый шаг к репарациям: как расширили Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине

15:24 26.08.2026 Ср
4 мин
Кто может подать заявление о потерянном из-за войны доходе и как это сделать?
aimg Ирина Костенко
Новый шаг к репарациям: как расширили Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине В "Дія" стартовал прием новых заявлений на компенсацию (фото иллюстративное: Getty Images)
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Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, открыл для подачи заявлений новую категорию. Она касается потери оплачиваемой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Главное:

  • Новая категория: Международный реестр убытков (RD4U) начал принимать заявления по категории А3.4 насчет потери оплачиваемой работы или дохода из-за агрессии РФ.
  • Кто может подать: заявления принимаются от наемных работников (с устным или письменным договором) и самозанятых лиц, которые не были зарегистрированы как ФОП (для ФОПов действует отдельная категория А3.5).
  • Автоматическое заполнение: благодаря интеграции с базой Пенсионного фонда, история трудоустройства и доходов заявителей будет подтягиваться в "Дія" автоматически.
  • Когда ждать выплат: размер компенсаций впоследствии определит специальная Компенсационная комиссия, а выплаты начнутся после создания Компенсационного фонда.

Что именно изменилось в Реестре убытков

Шуляк рассказала, что начиная с 25 августа 2026 года Международный реестр убытков (RD4U) начал принимать заявления о репарациях по новой категории А3.4 "Потеря оплачиваемой работы" (в результате вооруженной агрессии РФ).

Она объяснила, что заявления в этой категории охватывают два типа пострадавших:

  • людей, работавших по найму (физических лиц, имевших устный или письменный трудовой договор (соглашение), предусматривавший выплату им заработной платы или иного вознаграждения за труд);
  • самозанятых лиц (физических лиц, осуществлявших независимую профессиональную или индивидуальную хозяйственную деятельность, но не зарегистрированных как физические лица-предприниматели (ФОП) в соответствии с законодательством Украины).

"Заявления в этой категории могут подаваться по поводу компенсации (заработной платы, компенсаций, надбавок, льгот, другого дохода), не полученной в результате фактической потери работы", - констатировала политик.

Она уточнила, что "такая компенсация должна быть выражена как сумма компенсации, не полученная за определенный период времени - за месяц, год и т.д.".

Как подать заявление и что для этого нужно

Все заявления в Международный реестр убытков подаются онлайн - через вебпортал "Дія".

Чтобы подать заявление в категории А3.4 "Потеря оплачиваемой работы", необходимо перейти по соответствующей ссылке.

"Для подачи заявления человек должен указать необходимые сведения и предоставить доказательства потери оплачиваемой работы", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что благодаря интеграции с базой данных Пенсионного фонда Украины (ПФУ), "информация насчет истории трудоустройства и полученных доходов заявителей будет подтягиваться автоматически".

"Что значительно упростит процесс подачи заявления", - подчеркнула депутат.

Она напомнила также, что для физических лиц-предпринимателей (ФОПов), потерявших прибыль в результате российской агрессии, доступна отдельная категория - А3.5 "Потеря частного предпринимательства".

Сколько категорий заявлений открыто в Реестре

По данным Шуляк, по состоянию на данный момент в Международном реестре убытков открыто в целом 30 категорий заявлений:

  • для физических лиц;
  • для юридических лиц;
  • для органов государственной власти и местного самоуправления.

Так, например, в Реестр уже можно вносить заявления в таких нематериальных категориях, как:

  • вынужденное внутреннее перемещение;
  • серьезные телесные повреждения;
  • сексуальное насилие;
  • смерть близкого члена семьи;
  • исчезновение без вести близкого члена семьи;
  • пытки;
  • принудительный труд или служба;
  • депортация детей и взрослых и т.д.

Кроме этого, отметила Шуляк, речь идет и о возможности подаваться в категориях материального ущерба:

  • повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества;
  • потеря доступа или контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях (ВОТ) и т.д.

Размеры компенсаций и первые выплаты

В заключение Шуляк рассказала, что размеры компенсаций для таких пострадавших украинцев вскоре определит специальная комиссия - Компенсационная.

Сейчас она находится в процессе создания.

"Первые выплаты ожидают после создания специального Компенсационного фонда", - подытожила политик.

Напомним, ранее в Международном реестре убытков открыли прием заявлений по новой категории репараций A1.2 - насчет вынужденного перемещения за пределы Украины.

Кроме того, мы рассказывали, что в ЕС до конца 2027 года планируют создать орган, который определит размеры компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный российской агрессией.

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