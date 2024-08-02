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Пассажирские перевозки без аптечки: куда жаловаться и оштрафуют ли нарушителей

Пятница 02 августа 2024 19:15
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Пассажирские перевозки без аптечки: куда жаловаться и оштрафуют ли нарушителей В некоторых случаях аптечка может спасти жизнь пассажиров (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

За управление транспортным средством, в котором отсутствует аптечка (для оказания первой медицинской помощи при авариях или других несчастных случаях на дороге), водителю могут выписать штраф. В некоторых случаях речь идет даже о лишении права управления ТС или административном аресте.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Обязательно ли в маршрутке или автобусе должна быть аптечка

По словам эксперта, обязательность наличия в транспортном средстве (ТС) медицинской аптечки - с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена - предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета министров №1306 от 10 октября 2001 года.

При этом перечень медикаментов в медицинской аптечке должен соответствовать ДСТУ 3961-2000.

В ПДД уточняется, что "аптечка, перечень медикаментов которой соответствует ДСТУ 3961-2000 для соответствующего типа транспортного средства", должна находиться в закрепленном состоянии - в месте, определенном предприятием-производителем.

Если же конструкцией ТС такого места не предусмотрено, медицинская аптечка должна располагаться "в легкодоступных местах".

Какой штраф грозит водителю за отсутствие аптечки

Булименко рассказал, что управление водителем ТС, в котором отсутствует аптечка, влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн.

Повторное в течение года совершение такого же административного правонарушения влечет за собой:

  • или наложение большего штрафа - от 850 до 1700 грн - с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев
  • или административный арест сроком от 5 до 10 суток

Куда можно подать жалобу и кто рассматривает подобные дела

При нарушении перевозчиком Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, с жалобой можно обратиться в орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности):

  • позвонить по горячей линии: +380443504304
  • написать жалобу в письме по электронной почте: contact@dsbt.gov.ua

"Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях законом отнесено к компетенции органов Национальной полиции", - добавил адвокат.

Следовательно, туда можно обращаться и в случае управления водителем транспортным средством, в котором отсутствует медицинская аптечка.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое наказание за непристегнутые ремни безопасности грозит водителям и пассажирам.

Читайте также, как в Украине могут ужесточить наказание водителей за игнорирование "скорых" и пожарных на дорогах.

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