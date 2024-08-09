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Могут ли перевозчика оштрафовать за отсутствие туалета в автобусе: ответ юриста

Пятница 09 августа 2024 19:15
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Могут ли перевозчика оштрафовать за отсутствие туалета в автобусе: ответ юриста За некоторые нарушения перевозчиков могут наказывать штрафами (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

Если перевозчик нарушает Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, граждане имеют право обратиться с жалобой в орган Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Обязаны ли перевозчики обустраивать автобусы туалетами

По словам эксперта, действующим законодательством обязательное наличие туалета в транспортном средстве - во время осуществления организованных пассажирских перевозок - не предусмотрено.

"Однако, для обеспечения комфорта пассажиров, транспортное средство, по возможности, должно быть оборудовано туалетной комнатой. Или водитель транспортного средства должен осуществлять санитарные остановки в незапрещенных для этого местах", - подчеркнул Булименко.

Чтобы не выписали штраф: что в автобусе должно быть обязательно

Согласно пункту 31.1 Правил дорожного движения (ПДД), техническое состояние транспортных средств и их оборудования должны отвечать требованиям стандартов, которые касаются:

  • безопасности дорожного движения
  • охраны окружающей среды
  • правил технической эксплуатации
  • инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации

Так, обязательность наличия в транспортном средстве (ТС) медицинской аптечки - с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена - предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 ПДД.

Там же отмечается, что в автобусе должны быть:

  • знак аварийной остановки (мерцающий красный фонарь), отвечающий требованиям стандарта
  • работоспособный огнетушитель
  • противооткатные упоры (по меньшей мере два) - в автобусах с разрешенной максимальной массой более 5 т

При этом в ПДД уточняется, что "аптечка, перечень медикаментов которой соответствует ДСТУ 3961-2000 для соответствующего типа ТС, и огнетушитель должны находиться в закрепленном состоянии в местах, определенных предприятием-производителем".

Если же конструкцией ТС такого места не предусмотрено, медицинская аптечка и огнетушитель должны располагаться "в легкодоступных местах".

В заключение, если в автобусе конструкцией предусмотрены ремни безопасности и подголовники, они также должны быть "в рабочем состоянии" (и не иметь видимых надрывов на лямках).

Как именно и за что могут наказывать перевозчиков

Булименко рассказал, что управление водителем ТС, в котором отсутствует, например, аптечка, влечет наложение штрафа в размере 680 грн.

Повторное в течение года совершение такого же административного правонарушения влечет за собой:

  • или наложение большего штрафа - от 850 до 1700 грн - с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев
  • или административный арест сроком от 5 до 10 суток

Кроме того, согласно статье 133-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), осуществление внутренних автомобильных перевозок пассажиров и грузов на территории Украины ТС, зарегистрированных в других государствах, или международных двусторонних или транзитных перевозок пассажиров и грузов без соответствующего разрешения, а также нарушение особых условий и правил, указанных в лицензии на осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов - влечет наложение штрафа (на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, водителей ТС) от 20 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Речь идет о сумме от 340 до 1700 грн.

Нарушение правил перевозки: как можно подать жалобу

В заключение Булименко напомнил, что при нарушении перевозчиком Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, с соответствующей жалобой можно обратиться в орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности):

  • позвонить по горячей линии: +380443504304
  • написать жалобу в письме по электронной почте: contact@dsbt.gov.ua

"Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях законом отнесено к компетенции органов Национальной полиции", - уточнил адвокат.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое наказание грозит водителям и пассажирам за непристегнутые ремни безопасности в машине.

Читайте также, нужно ли водителям включать фары вне города днем и при каких условиях их могут оштрафовать.

При подготовке материала были использованы источники: Правила дорожного движения, Кодекс Украины об административных правонарушениях, комментарий адвоката и магистра права Евгения Булименко.

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