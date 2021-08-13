Adidas продає бренд Reebok за 2,1 млрд євро
Німецька компанія Adidas уклала угоду про продаж бренду Reebok американської Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 млрд євро. При цьому велика частина буде виплачена готівкою при закритті угоди, яке очікується в першому кварталі 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Adidas.
Adidas має намір розділити більшу частину грошових надходжень, які будуть отримані після закриття угоди, між акціонерами.
"Reebok є важливою частиною Adidas, і ми вдячні за внесок, який бренд і команда, що стоїть за ним, внесли в нашу компанію. Ми вважаємо, що після зміни власника бренд Reebok матиме хороші можливості для довгострокового успіху", - сказав Каспер Рорстед, генеральний директор Adidas AG.
У свою чергу Джеймі Солтер, засновник, головний виконавчий директор ABG, зазначив, що компанія збереже цілісність, інновації та цінності Reebok.
Adidas купила Reebok у 2006 році. У той час в Угоду входили бренди Rockport, CCM Hockey і Greg Norman, які пізніше компанія Adidas продала за 0,4 млн євро. У 2016 році Reebok ініціював план оздоровлення під назвою Muscle Up, завдяки якому бренд зміг значно поліпшити свої перспективи зростання і прибутковості. У березні цього року компанія Adidas представила свою стратегію Own The Game, розроблену для значного збільшення продажів і прибутковості, а також збільшення частки ринку до 2025 року.
Продаж Reebok не вплинув на фінансові перспективи Adidas на поточний рік або фінансові амбіції компанії на 2025 рік, які були оголошені в рамках стратегії Own The Game в березні 2021 року, наголошується в повідомленні Adidas.