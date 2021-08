Adidas продає бренд Reebok за 2,1 млрд євро

Adidas має намір розділити більшу частину грошових надходжень, які будуть отримані після закриття угоди, між акціонерами.

"Reebok є важливою частиною Adidas, і ми вдячні за внесок, який бренд і команда, що стоїть за ним, внесли в нашу компанію. Ми вважаємо, що після зміни власника бренд Reebok матиме хороші можливості для довгострокового успіху", - сказав Каспер Рорстед, генеральний директор Adidas AG.

У свою чергу Джеймі Солтер, засновник, головний виконавчий директор ABG, зазначив, що компанія збереже цілісність, інновації та цінності Reebok.

Adidas купила Reebok у 2006 році. У той час в Угоду входили бренди Rockport, CCM Hockey і Greg Norman, які пізніше компанія Adidas продала за 0,4 млн євро. У 2016 році Reebok ініціював план оздоровлення під назвою Muscle Up, завдяки якому бренд зміг значно поліпшити свої перспективи зростання і прибутковості. У березні цього року компанія Adidas представила свою стратегію Own The Game, розроблену для значного збільшення продажів і прибутковості, а також збільшення частки ринку до 2025 року.

Продаж Reebok не вплинув на фінансові перспективи Adidas на поточний рік або фінансові амбіції компанії на 2025 рік, які були оголошені в рамках стратегії Own The Game в березні 2021 року, наголошується в повідомленні Adidas.