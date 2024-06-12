Ребров раскрыл состояние Миколенко после травмы накануне Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

25-летний украинец травмировался в столкновении с защитником сборной Молдовы Артуром Кречуном в середине первой половины спарринга в Кишиневе. Защитник "сине-желтых" сначала остался в игре, но через несколько минут был заменен.

"Мне сказали, что ему уже сделали МРТ. Насколько я понимаю, все не так страшно. Будем надеяться, а завтра сделают еще одно обследование. Я немного успокоился, потому что мне сказали, что нет ничего страшного", – рассказал Ребров.

Миколенко пропустил финиш сезона в составе ливерпульского "Эвертона" из-за травмы голеностопа. Тогда он неудачно приземлился на левую ногу после верховой борьбы с соперником в дерби против "Ливерпуля". В этот раз защитник повредил правую ногу за считанные дни до старта чемпионата Европы.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.