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Лікарі розповіли про стан дитини, яку поранили поліцейські

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 15:10
Лікарі розповіли про стан дитини, яку поранили поліцейські
Ілюстративне фото (Christopher Furlong/Getty Images)

Стан 5-річного хлопчика вкрай важкий

Стан 5-річного хлопчика, який отримав вогнепальне поранення в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий. Про це заявив головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу.

За його словами, куля ще в мозку і діставати її при такому стані не можна.

У цей час дитина перебуває на апараті штучної вентиляції легенів. Травма дуже важка з ушкодженням мозку, лівої півкулі. Лікар пояснив, що якщо видаляти кулю, то зараз це додаткове травмування мозку.

Нагадаємо, 31 травня п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом.

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Новини України Переяслав-ХмельницкийСтрільба
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