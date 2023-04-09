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Reaper был не первым. Самолеты РФ едва не сбили самолет-разведчик Британии в прошлом году, - WP

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Воскресенье 09 апреля 2023 21:41
Reaper был не первым. Самолеты РФ едва не сбили самолет-разведчик Британии в прошлом году, - WP Фото: министр обороны Великобритании Бел Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В прошлом году российский истребитель едва не сбил британский самолет наблюдения. Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма.

Об этом говорится в просочившихся документах Пентагона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В документе, который вызвал расследование Министерства юстиции, этот инцидент называется "почти сбитым UK RJ", что является отсылкой к прозвищу Rivet Joint, обычно используемому для разведывательных самолетов RC-135. Этот самолет используется для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

В октябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об инциденте в Палате общин Британии, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, пролетев "безрассудно", причем один самолет приблизился к британскому самолету на расстояние 4,5 метров.

По его словам, один из российских истребителей "выпустил ракету" на расстоянии. Однако министр тогда не стал описывать этот инцидент как близкий к сбитию и объяснил запуск ракеты "технической неисправностью".

Издание отмечает, что этот инцидент подчеркивает баланс, который западные военные чиновники пытаются поддерживать, пытаясь оказать помощь украинским военным и собрать информацию о войне, не втягиваясь при этом в прямой конфликт с Москвой.

Российские официальные лица пытаются представить страны НАТО как агрессоров, в то время как Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что они поддерживают Украину, но не воюют против России.

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

При этом США удалили конфиденциальное программное обеспечение из сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации.

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