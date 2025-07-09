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В правительстве хотят отказаться от главного показателя для социальных выплат

Украина, Среда 09 июля 2025 13:11
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В правительстве хотят отказаться от главного показателя для социальных выплат Фото: Дарья Марчак (MLSP.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Минсоцполитики предлагают отказаться от показателя прожиточного минимума, от которого сейчас зависят размеры социальных выплат.

Об этом сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радіо Свобода".

Марчак напомнила, что сейчас законом установлено несколько размеров прожиточных минимумов (для трудоспособных, для детей, для пенсионеров).

"Но эти размеры, к сожалению, достаточно сильно, если мягко говорить, дипломатично говоря, отличаются от фактического уровня прожиточного минимума, который мы видим в соответствии с нашими расчетами", - сказала она.

По ее словам, сейчас "фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере в два раза больше, чем то, что установлено законом".

По мнению чиновницы, это означает, что нужно реформировать сам показатель прожиточного минимума.

"Есть законодательная инициатива, зарегистрированная в парламенте. Но мы понимаем, что процесс трансформации законодательно установленного прожиточного минимума будет длительным. И поэтому сейчас мы предлагаем на данном этапе от него отвязаться", - сказала Марчак

Как в Европе

Марчак рассказала, что нужно использовать другой показатель, который будет индикатором того, что семья попала или не попала за черту бедности.

"В европейских странах оно работает так. Есть определенный бенчмарк - например, 7 000 гривен, грубо говоря. И если совокупный доход на одного человека в семье ниже этого показателя, то это означает, что этот человек финансово не вытягивает. Ему нужно помочь", - сказала она.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования.

В 2024 году Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума и другие социальные стандарты на 2025-2027 годы.

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума на уровень прогнозируемой инфляции.

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Его предлагают повысить:

  • на 8,6% до 3 171 гривны в 2026 году,
  • на 5,9% до 3 358 гривен в 2027 году,
  • на 5,3% до 3 536 гривен в 2028 году.

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