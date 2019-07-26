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Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року, - НБУ

Новини » Економіка    26.07.2019 - 13:55
Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року, - НБУ
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Продуктивність праці також зросла

За різними розрахунками реальні заробітні плати в середньому по економіці у 2018 році перевищили відповідний рівень докризового 2013 року, а також рівень продуктивності праці. По це йдеться в Інфляційному звіті за липень 2019 року Національного банку.

Як зазначається в огляді, на початку 2019 року реальні заробітні плати продовжували зростати значними темпами, перевищуючи темпи зростання продуктивності.

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року, - НБУ

Експерти НБУ нагадали, що в останні роки зростання реальних заробітних плат суттєво прискорилося. З одного боку, це зумовлено їх надолуженням після різкого падіння під час кризи 2014-2015 років. З іншого, це спричинено відображенням міграційних процесів, значним підвищенням МЗП у 2017 році та поглибленням диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили.

У той же час, попри зростання за останні 15 років, продуктивність праці в Україні суттєво нижча, ніж у сусідніх країнах (згідно з оцінками МОП), що в свою чергу позначається на конкурентоспроможності української економіки.

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року, - НБУ

"Одним із вагомих чинників підвищення продуктивності є забезпечення макроекономічної стабільності. Зокрема зниження та утримання інфляції на стабільно низькому рівні збільшить стимули до нарощення капітальних інвестицій. Поліпшення якості державного регулювання також є передумовою сприятливого бізнес-клімату, а підвищення якості освіти на всіх рівнях поліпшить відповідність системи освіти потребам ринку праці. Також модернізація законодавства у сфері ринку праці підвищить його гнучкість, а, відповідно, й продуктивність праці", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в травні 2019 року склала 10239 грн, що на 30 грн менше, ніж у квітні (10269 грн).

Нагадаємо, за даними Світового банку, за нинішніх темпів економічного зростання Україні знадобиться 50 років, щоб досягти рівня сьогоднішньої Польщі за ВВП на душу населення, і 100 років - Німеччини.

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