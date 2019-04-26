Держстат назвав регіони з найвищими і найнижчими доходами

Фото: колаж (РБК-Україна)

У Києві доходи вищі у 2,4 рази, ніж в цілому по Україні

Державна служба статистики оприлюднила дані про доходи та витрати населення по регіонах у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, доходи населення України у 2018 році становили 3,219 трлн грн, розрахунку на одну особу - 57,9 тис. грн. Реальні доходи (з урахування інфляції) за рік збільшилися на 9,9%.

Найвищій рівень доходу зафіксований у Києві - 141,2 тис грн на особу, що у 2,4 рази вище, ніж в цілому по країні. Ще шість областей мають дохід вище середнього по країні - Дніпропетровська - 72,9 тис. грн, Запорізька - 67,9 тис. грн, Київська - 63,5 тис. грн, Одеська - 61,2 тис. грн, Полтавська - 60,2 тис. грн, Харківська - 60,1 тис. грн.

Найнижчі доходи в Донецькій (31,9 тис. грн) і Луганській (20,6 тис. грн) областях.

Дані: Держстат

Нагадаємо, за даними Держстату за 2017 рік найбільшу частку у ВВП займає місто Київ (23,4%). Далі йдуть Дніпропетровська (10,5%), Харківська (6,3%), Донецька (5,6%) та Київська 5,3% області.

Найбільший ВВП на одну особу зафіксований в Києві (238,6 тис. грн), що у 3,4 рази більше, ніж в цілому по країні (70,2 тис. грн).