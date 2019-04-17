Роботодавці розкрили плани щодо динаміки зарплат протягом року

Бізнес готується піднімати зарплати
Абсолютна більшість українських компаній (74,1%) вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть, 25,4% - залишаться без змін і менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2019 року.
Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом очікування щодо збільшення майбутніх витрат на оплату праці дещо послабилися. Баланс відповідей - 73,5% (у ІV кварталі 2018року - 76,2%).
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Найвищі очікування були зафіксовані:
Найнижчі очікування:
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Чергове опитування НБУ було проведено 4 лютого - 6 березня 2016 року серед керівників 703 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.
Як повідомляло РБУ-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в лютому 2019 року склала 9429 грн, збільшившись порівняно з лютим минулого року на 20,4%.
Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.