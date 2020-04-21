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"Барселона" вперше продасть права на назву домашнього стадіону

Новини » Спорт     21.04.2020 - 18:19
"Барселона" вперше продасть права на назву домашнього стадіону
Фото: стадіон "Камп Ноу" (fcbarcelona.com)

Кошти підуть на боротьбу з коронавірусом

Каталонська "Барселона" вперше в історії вирішила продати титульні права на стадіон "Камп Ноу". Про це повідомляється на сайті клубу.

Рада директорів затвердила передачу прав на наступний сезон 2020-2021 років фонду, який займеться пошуком спонсора.

Рішення прийнято з метою зібрати кошти для інвестування в дослідницькі проєкти Каталонії і всього світу, створені для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби.

"Барселона" грає на "Камп Ноу" з 1957 року, коли стадіон був відкритий. Зміна назви відбудеться вперше в історії. Додамо, домашня арена є найбільшим стадіоном Європи, вона здатна вмістити більше ніж 99 тисяч уболівальників.

"Барселона" планувала змінити назву домашнього стадіону ще у 2017 році. Тоді клуб очікував отримати рекордну суму за перейменування.

Потім "блаугранас" планували вперше продати титульні права на сезон 2023/24. На додачу до імені спонсора, стадіон збереже слова "Камп Ноу" в назві.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу "Барселона" скоротила зарплати і робочий день для всіх співробітників клубу. Заходи стосуються як спортивного, так і неспортивного персоналу.

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