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Реактивный дрон РФ упал вблизи границы с Польшей, поврежден пункт пропуска "Ягодин"

18:44 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский aimg Дмитрий Левицкий
Иллюстративное фото: возле границы с Польшей упал дрон РФ (Getty Images)

Возле украинско-польской границы был "прилет" российского реактивного беспилотника.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Изначально мониторинговые Telegram-каналы написали о том, что российский беспилотник подлетал к пункту пропуска "Ягодин". При этом Воздушные силы ВСУ писали, что вражеский дрон зафиксировали на Волыни, он летел в сторону границы с Польшей.

По информации собеседника, попадания российского дрона по пункту пропуска "Ягодин" не было.

В свою очередь Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило, что в связи с российской атакой на западные области Украины в воздух подняли польскую боевую авиацию.

"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", - уточнили польские военные.

Также в Люблинском воеводстве прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Обновлено 19:12

Глава Волынской ОВА Роман Романюк рассказал, что дрон упал в селе Старовойтово Ковельского района.

"Ударной волной повреждено помещение КПП ("Ягодин" - ред.) на въезде в терминал. Обращений по поводу травмированных и погибших не поступало", - добавил он.

Атаки на пункты пропуска

Напомним, еще 10 сентября премьер Польши Дональд Туск заявлял о том, что его страна ожидает российских атак на пункты пропуска на границе с Украиной.

При этом 24 сентября премьер Польши заявлял об эвакуации людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин", поскольку россияне нанесли ракетные удары по объектам, которые находятся возле украинско-польской границы.

К слову, ранее россияне уже атаковали пункты пропуска на границе Украины с Молдовой. В частности, целью врага был международный пункт пропуска "Староказаче".

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