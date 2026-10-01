Реактивные "шахеды" и удары по энергетике. Как Россия меняет атаки на Киев

Главное:

Россия наращивает выпуск реактивных "шахедов". По данным РБК-Украина, РФ производит около 2 тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5" в месяц, а к зиме хочет увеличить их долю в атаках до 80%.

По данным РБК-Украина, РФ производит около 2 тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5" в месяц, а к зиме хочет увеличить их долю в атаках до 80%. Тактика атак поменялась. Реактивные и обычные "шахеды" запускают небольшими группами и волнами, растягивая налеты на многие часы и истощая украинскую ПВО.

Реактивные и обычные "шахеды" запускают небольшими группами и волнами, растягивая налеты на многие часы и истощая украинскую ПВО. Украина ищет средства противодействия реактивным дронам . Но масштабирование упирается в финансирование и боеприпасы. В то же время, по данным источников РБК-Украина, активная охота на российские ракетные комплексы заставила противника отвести часть пусковых примерно в 200 км от границы.

. Но масштабирование упирается в финансирование и боеприпасы. В то же время, по данным источников РБК-Украина, активная охота на российские ракетные комплексы заставила противника отвести часть пусковых примерно в 200 км от границы. Новый этап более широкой кампании против украинского тыла. Источники РБК-Украина рассматривают удары по энергетике вместе с атаками на транспорт, логистику и цифровую инфраструктуру как попытку нарушить работу базовых систем жизнеобеспечения.

Источники РБК-Украина рассматривают удары по энергетике вместе с атаками на транспорт, логистику и цифровую инфраструктуру как попытку нарушить работу базовых систем жизнеобеспечения. Собеседники РБК-Украина сомневаются в скором энергетическом перемирии. Решение Москвы будет зависеть от выбранного сценария: при ставке на длительную войну Кремль может быть заинтересован в паузе для возобновления НПЗ, а при попытке поскорее принудить Украину к капитуляции – наоборот, сделать ставку на масштабную кампанию против энергетики.

Более месяца Киев и область живут под почти непрерывными российскими воздушными атаками. Москва все активнее применяет реактивные беспилотники, способные лететь гораздо быстрее обычных "шахедов", и периодически дополняет их ударами баллистических ракет.

При этом меняется и список объектов, по которым бьет противник. В последние недели Россия атаковала логистические комплексы, склады бизнеса и промышленные предприятия, в отдельные дни – транспортную инфраструктуру и АЗС. Повреждение таких объектов может нарушать поставку товаров, работу предприятий и торговых сетей, не говоря уже про убытки и жертвы.

В течение последней недели под ударами оказались также дата-центры и телекоммуникационная инфраструктура. А в ночь на 30 сентября основной удар Россия направила уже на энергетику Киева и области.

Фактически Москва постепенно расширяет воздушную кампанию против украинского тыла, добавляя в нее новые категории целей. Одним из главных инструментов этих атак стали реактивные "шахеды". Их скорость и сочетание с обычными ударными дронами создают дополнительные трудности украинской противовоздушной обороны.

Реактивные "Герани": что изменилось в российских атаках

Основу нового реактивного компонента российских атак составляют беспилотники "Герань-4" и "Герань-5". В отличие от обычных "шахедов" с поршневыми двигателями, они оснащены реактивными силовыми установками и двигаются гораздо быстрее. Это сокращает доступное время для их обнаружения и перехвата, а также сужает круг средств, способных эффективно работать по таким целям.

По словам собеседников РБК-Украина в Силах обороны, в настоящее время Россия производит около двух тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5" в месяц . Нарастить их выпуск, по информации источников, удалось благодаря прекращению производства предыдущей реактивной модели - "Герань-3" - и переориентации части комплектующих на более новые образцы.

Однако дальнейшее масштабирование пока сдерживает зависимость от турбореактивных двигателей, которые Москва получает преимущественно из Китая. Противник, по словам собеседников издания, уже пытается наладить их собственное производство.

Кроме того, у России есть значительные запасы и обычных ударных дронов с поршневыми двигателями. По оценке одного из информированных собеседников РБК-Украина, по состоянию на прошлую неделю их количество могло составить около десяти тысяч единиц.

В своих атаках противник совмещает реактивные и обычные бензиновые "шахеды". Россияне запускают их небольшими группами и волнами – по два-три, иногда четыре-пять аппаратов, среди которых могут быть дроны обоих типов.

Такие группы следуют одна за другой, растягивая атаку на многие часы. Одна из целей этой тактики – поддерживать длительную воздушную угрозу, истощать украинскую ПВО и заставлять ее постоянно реагировать на новые цели. Для жителей Киева и области это означает многочасовые тревоги и взрывы, которые могут раздаваться снова и снова в течение суток.

Читайте также: Новый стиль Драпатого, битва за Донетчину и угроза зимы: что происходит на фронте

По информации источников РБК-Украина, в последнее время реактивные аппараты составляют около 50–60% дронов в российских атаках, хотя их доля может отличаться в зависимости от конкретного налета. К началу зимы, по словам собеседников, Москва планирует довести этот показатель до 80%. Источники РБК-Украина предполагают, что все запускающие по Украине реактивные БПЛА идут фактически "с конвейера".

Последствия одного из обстрелов столицы в сентябре (фото: GettyImages)

По сложности перехвата реактивные "шахеды" теперь оказались среди самых больших проблем украинской ПВО наряду с баллистическими ракетами. Это разные по характеристикам цели, однако обе гораздо сложнее сбивать, чем обычные ударные дроны. Первые – прежде всего из-за большой скорости и массовости, вторые – из-за очень короткого время на перехват и острый дефицит специализированных средств противодействия.

По словам Владимира Зеленского, в настоящее время украинские силы обезвреживают около 57% реактивных "шахедов", в то время как показатель противодействия обычным превышает 90%.

Почему Россия начала бить по дата-центрам

Отдельной особенностью российских атак на последней неделе стали удары по украинской цифровой инфраструктуре. Речь идет о дата-центрах - объектах, в которых размещают серверное оборудование, системы хранения информации и техническую инфраструктуру, необходимую для работы цифровых сервисов.

От работы дата-центров зависят не только отдельные сайты или приложения, но и провайдеры, бизнес-системы, электронная коммерция и другие цифровые сервисы. Поэтому повреждение таких объектов способно одновременно создавать перебои в работе большого количества систем, которыми каждый день пользуются люди и предприятия.

В последние дни под ударами оказался целый ряд таких объектов в Киеве. Российские атаки на телекоммуникационную инфраструктуру уже приводили к перебоям с интернетом в Киеве и области.

В то же время это не означает, что Россия может одним ударом парализовать всю украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. Информация о возможных атаках на дата-центры была до их начала, поэтому, вероятно, операторы могли хоть как-то к ним подготовиться.

Читайте также: Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень

Одним из факторов устойчивости собеседники называют разветвленность и рассредоточенность инфраструктуры, а также возможность резервирования данных и сервисов. По их оценке, украинская система в этом смысле отличается от централизованных элементов российской телекоммуникационной инфраструктуры. Это усложняет возможность масштабно нарушить ее работу одним или несколькими ударами, хотя отдельные атаки уже приводят к перебоям в работе сервисов.

В то же время Россия в последние дни не прекращала атаки на транспортную, логистическую инфраструктуру и объекты оборонно-промышленного комплекса. То есть речь не о полной замене одних целей другими.

Как Украина пытается противодействовать российским атакам

Наращивание Россией реактивного компонента вынуждает Украину искать новые способы противодействия. Среди средств, применяемых против таких беспилотников, собеседники РБК-Украина называют радиоэлектронную борьбу, где она может быть эффективна, а также боевую авиацию.

Однако возможности этих средств имеют ограничения. К примеру, по словам источников издания, для работы авиации нужны ракеты класса "воздух-воздух", боеприпасы для пушек, и особенно остро этот вопрос стоит для F-16 и Mirage, ведь для них идут импортные боеприпасы, и они не всегда есть.

Кроме того, применение авиации над Киевом имеет дополнительные ограничения из-за рисков как для гражданского населения, так и для самих пилотов. Поэтому важной задачей остается перехват воздушных целей еще на подступах.

Отдельное направление – создание новых украинских дронов-перехватчиков. О первых успешных сбитиях реактивных "шахедов" такими средствами уже сообщали публично. В частности, в конце сентября Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть несколько эффективных прототипов.

По словам собеседников РБК-Украина, успешные поражения именно новыми образцами перехватчиков пока остаются единичными, однако положительный результат уже показали несколько разработок.

Один из возможных путей – адаптация украинских реактивных беспилотных платформ, которые используются для дальнобойных ударов. По информации источников, отдельные решения на их основе уже продемонстрировали хорошие результаты в качестве перехватчиков.

Впрочем, главный вопрос теперь состоит в том, как быстро удастся удешевить такие перехватчики, организовать серийное производство и закупить их в необходимом количестве. По словам источников РБК-Украина, одним из ключевых ограничений остается финансирование – для этого Украина уже ведет переговоры с партнерами по привлечению средств для масштабирования производства и закупки новых систем.

Читайте также: P1-SUN JetKiller уничтожил реактивный дрон "Герань-5" (видео)

Силы обороны пытаются не только перехватывать российские средства воздушного нападения, но и ограничивать возможности противника их применять. По информации источников издания, украинские военные наносят удары по российским "дронопортам", которые враг применяет для пуска реактивных БПЛА. Однако, по их словам, удары пока не принудили россиян отказаться от атак. Сейчас, по данным РБК-Украина, активными "дронодромами" для пуска "Герань-4" и "Герань-5" являются "Цимбулова", Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Еще одно направление противодействия реактивным дронам касается систем связи, которые Россия использует для управления беспилотниками. Силы обороны регулярно осуществляют "воздействие" на ретрансляторы и мобильные передвижные вышки, которые находятся на территории Беларуси и используются Россией как MESH-сеть для управления дронами.

Кроме того, по информации собеседников РБК-Украина, в последние недели украинские военные активизировали охоту за ракетными комплексами врага. Один из источников объясняет: если раньше россияне запускали баллистику с пусковых в 100 километрах от нашей границы, то теперь это заставило противника отвести часть пусковых установок дальше – примерно в 200 километрах от границы. Собеседник РБК-Украина обращает внимание на то, что это создает определенные ограничения по дальности для таких ракет, как РМ-48У класса "земля-земля" для комплексов С-300 и С-400, дальность которых не превышает 250 километров.

Энергетика снова под ударом

Пока Украина ищет способы усилить защиту от новых российских беспилотников Москва расширяет кампанию против критической инфраструктуры. В ночь на 30 сентября Россия совершила масштабную комбинированную атаку, основной целью которой, по словам президента Владимира Зеленского, стала энергетика Киева и области.

Из-за ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы. ДТЭК сообщил, что утром вернул свет более 8 тысяч потребителей на левом берегу Киева. В "Центрэнерго" подтвердили повреждение генерирующего оборудования Трипольской ТЭС. Масштаб повреждений компания пока не раскрывает из соображений безопасности.

В течение дня последствия атаки продолжали отражаться на работе энергосистемы. Вечером 30 сентября из-за обстрела перегрузки оборудования аварийные отключения применили в части Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей. В столице некоторое время действовали экстренные отключения без графиков, из-за которых временно останавливался наземный электротранспорт в отдельных районах.

Отключение в столице в ноябре 2025 года (фото: GettyImages)

Российские минобороны также заявили об ударах по Киевской ГЭС в Вышгороде, подстанции "Киевская" возле Наливайковки и объекта накопления электроэнергии в Гореничах. Днем "зетные" паблики распространяли сообщения и о якобы попытках атаковать дронами столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Следует отметить, что то же минобороны РФ неоднократно заявляло о якобы результатах ударов, которые потом не подтверждались. Так что российские сообщения позволяют судить скорее о заявленных целях противника, чем о реальных последствиях ударов.

Хотя Россия атаковала украинскую энергетику и раньше, обстрел 30 сентября свидетельствует о начале нового, более интенсивного этапа кампании в преддверии отопительного сезона.

При этом собеседники РБК-Украина предлагают рассматривать удары по энергетике как часть более широкой российской кампании против критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения Украины. Атаки на железную дорогу нарушают транспортное сообщение, удары по дата-центрам приводят к перебоям с интернетом и цифровыми сервисами, а уничтожение логистических складов и предприятий создает риски для поставок продуктов, лекарств и других необходимых товаров.

Теперь к этому перечню добавляются масштабные атаки на энергетику, угрожающие уже непосредственно электроснабжению.

При этом к новой волне ударов Москва готовилась заранее. Еще в августе в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий говорил, что Россия разработала специальный беспилотник для поражения металлических опор линий электропередачи. По информации одного из собеседников издания, днем 30 сентября россияне уже применяли такие аппараты для атак на ЛЭП в столице.

Читайте также: Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР

О детальном планировании российских ударов свидетельствуют и данные украинских спецслужб. Еще 24 сентября министр энергетики Денис Шмигаль сообщил о российских документах, в которых определены объекты энергетики, типы вооружения и количество средств, которые противник планирует использовать для их поражения. По словам собеседников РБК-Украина, россияне рассчитывают применять разные типы беспилотников и ракет в зависимости от характера целей. Это еще один довод в пользу того, что нынешние атаки – часть заранее подготовленной кампании, а не отдельные удары по энергетике.

В то же время, источники издания в военно-политических кругах опасаются, что с наступлением холодов Россия может сосредоточиться не только на генерации и передаче электроэнергии, но и на инфраструктуре, от которой зависит водо- и теплоснабжение населения.

Речь идет о риске одновременных перебоев в работе нескольких базовых систем жизнеобеспечения. Даже без масштабного общенационального обесточивания, такие удары могут создавать серьезные проблемы для отдельных городов и регионов, особенно во время морозов.

На этом фоне снова возникает вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Возможно ли энергетическое перемирие

Несколько информированных собеседников РБК-Украина невысоко оценивают шансы на достижение стойкого энергетического перемирия в ближайшее время, хотя полностью такого сценария не исключают.

Один из возможных форматов договоренности, который обсуждается в политических и экспертных кругах, предусматривал бы взаимное прекращение ударов: Россия воздерживалась бы от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, а Украина прежде всего на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В середине сентября Дональд Трамп заявлял, что Москва и Киев уже якобы согласились на прекращение ударов по энергетике. Владимир Зеленский после этого объяснял, что формального соглашения нет. Украина готова рассматривать такую договоренность при реальной готовности России ее придерживаться.

Читайте также: Впервые сбил реактивную "Герань-4": что известно о перехватчике "Генерал Черешня Bullet"

Для обеих сторон взаимное ограничение ударов означало бы серьезный компромисс. Однако готовность Москвы к энергетическому перемирию может зависеть от того, на какой сценарий дальнейшей войны будет делать ставку российское руководство, предполагает один из осведомленных собеседников РБК-Украина.

Если Путин готов еще годы вести боевые действия, медленно отгрызая украинские территории, ему придется заботиться о финансовых ресурсах для продолжения войны. По такой логике Кремль может согласиться на взаимное прекращение ударов по энергетике, чтобы получить передышку, восстановить поврежденные НПЗ и уменьшить потери российского топливного сектора.

Но если в Москве рассчитывают поскорее принудить Украину к капитуляции, логика может быть противоположной. В таком случае Кремль может решить еще несколько месяцев терпеть удары по собственным НПЗ и экономические потери, сделав ставку на масштабную зимнюю кампанию против украинской энергетики.

Не имея возможности быстро добиться своих целей на поле боя, Россия может попытаться сломать украинское сопротивление ударами по тылу, в частности по электро-, тепло- и водоснабжению. Расчет будет заключаться в том, что длительные отключения света, отсутствие тепла и воды заставят Украину пойти на капитуляцию. В этом сценарии энергетическое перемирие означало бы для Кремля отказ от одного из главных инструментов давления, на которое он возлагает надежды этой зимой.

Вопросы – ответы

– Сколько реактивных дронов сейчас производит Россия?

– По данным источников РБК-Украина, около 2 тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5" в месяц. Дальнейшее наращивание пока сдерживает зависимость от турбореактивных двигателей, получаемых РФ преимущественно из Китая.

– Зачем Россия бьет по дата-центрам?

– Такие атаки могут вызвать перебои в работе интернет-провайдеров, бизнес-систем и цифровых сервисов. В то же время, рассредоточенность инфраструктуры и резервирования повышают ее устойчивость.

– Как Россия изменила тактику ударов по Киеву?

– Россия комбинирует реактивные и обычные "шахеды", запуская их небольшими группами и несколькими волнами подряд. Такая тактика позволяет растягивать атаки на многие часы, поддерживать постоянную воздушную угрозу и истощать украинскую ПВО. Периодически на столицу летят баллистические и крылатые ракеты.

– Как Украина пытается противодействовать реактивным "шахедам"?

– Для этого применяют РЭБ и боевую авиацию, а также разрабатывают новые дроны-перехватчики. Однако масштабирование новых средств перехвата пока упирается в финансирование и доступность боеприпасов. Отдельное направление – удары по российским площадкам запуска и системам, обеспечивающим применение беспилотников.

– Чего Россия может добиваться ударами по энергетике этой зимой?

– Собеседники РБК-Украина рассматривают энергетические атаки как часть более широкой кампании против критической инфраструктуры. Они опасаются, что с наступлением холодов под ударами могут оказываться не только объекты генерации и передачи электроэнергии, но и инфраструктура, от которой зависит тепло- и водоснабжение.