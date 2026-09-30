ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

P1-SUN JetKiller уничтожил реактивный дрон "Герань-5" (видео)

14:51 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Новиков
P1-SUN JetKiller уничтожил реактивный дрон "Герань-5" (видео) P1-SUN JetKiller уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5" (фото: SkyFall)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Перехватчик P1-SUN JetKiller производства SkyFall уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие кадры.

Во время боевой работы экипаж использовал систему удаленного управления SkyFall.

Она дает возможность дистанционно управлять перехватчиком из любой точки мира.

О SkyFall

SkyFall – украинская технологическо-оборонная компания, объединяющая R&D-центр, масштабное производство и сертифицированную Академию.

К ключевым продуктам SkyFall относятся тяжелый бомбер Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчик P1-SUN, системы связи и критически важные компоненты.

Эти системы массово применяются Силами обороны Украины и доказали свою эффективность в сложных условиях при активном противодействии противника.

Решения SkyFall уже помогли украинским защитникам уничтожить живую силу и вражескую технику противника на десятки миллиардов долларов.

Как сообщалось, в июне SkyFall представила дрон P1-SUN Long с увеличенным радиусом действия и искусственным интеллектом для автоматического захвата целей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони
Новости
Украина закупит десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны, - Bloomberg
Украина закупит десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны, - Bloomberg
Аналитика
НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"