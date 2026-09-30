P1-SUN JetKiller уничтожил реактивный дрон "Герань-5" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие кадры.

Во время боевой работы экипаж использовал систему удаленного управления SkyFall.

Она дает возможность дистанционно управлять перехватчиком из любой точки мира.

О SkyFall

SkyFall – украинская технологическо-оборонная компания, объединяющая R&D-центр, масштабное производство и сертифицированную Академию.

К ключевым продуктам SkyFall относятся тяжелый бомбер Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчик P1-SUN, системы связи и критически важные компоненты.

Эти системы массово применяются Силами обороны Украины и доказали свою эффективность в сложных условиях при активном противодействии противника.

Решения SkyFall уже помогли украинским защитникам уничтожить живую силу и вражескую технику противника на десятки миллиардов долларов.