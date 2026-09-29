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Впервые сбил реактивную "Герань-4": что известно про перехватчик "Генерал Черешня Bullet"

13:06 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Впервые сбил реактивную "Герань-4": что известно про перехватчик "Генерал Черешня Bullet" Фото: "Герань" (росСМИ)
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Дрон-перехватчик "Генерал Черешня Bullet" компании-участника NAUDI впервые поразил российский реактивный беспилотник "Герань-4". Цель была уничтожена операторами Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI.

Первый сбитый реактивный "Шахед"

Дрон-перехватчик "Генерал Черешня Bullet" компании-участника NAUDI "Генерал Черешня" впервые поразил российский реактивный беспилотник "Герань-4". Вражескую цель уничтожили операторы БПЛА Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.

Перехватчик догнал и уничтожил скоростную цель в воздухе.

Что известно о "Геране-4" и перехватчике

По данным ГУР, российская "Герань-4" оснащена турбореактивным двигателем и способна развивать скорость до 500 км/ч. Боевая часть беспилотника может содержать до 50 кг взрывчатки, а в термобарическом исполнении до 90 кг.

"Генерал Черешня Bullet" может развивать скорость до 320 км/ч и перехватывать "Шахеды" на высоте до 2000 метров. Система позволяет обнаруживать цели как днем, так и ночью. Реагировать на воздушную угрозу можно в течение нескольких минут после обнаружения.

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В августе Минобороны сообщило, что арсенал Сил обороны пополнился первым украинским реактивным перехватчиком Alexa Spatium. По данным ведомства, он предназначен прежде всего для поражения "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" и Shahed-131.

В сентябре 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк обнародовал видео, на котором экипаж "Рубин" сбивает "Герань-5" с помощью STING S производства "Диких шершней". Технические характеристики этого перехватчика официально не раскрыты.

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