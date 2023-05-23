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"РДК" показал видео из Белгородской области после отмены контртеррористической операции

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Вторник 23 мая 2023 18:33
"РДК" показал видео из Белгородской области после отмены контртеррористической операции Иллюстративное фото: "РДК" продолжает находиться в Белгородской области (t.me/russvolcorps)
Автор: Иван Носальский

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" продолжают находится на территории Белгородской области на фоне объявления там отмены режима контртеррористической операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РДК" в Telegram.

Военные обнародовали видео, на которых можно заметить, как они перемещаются по Белгородской области на технике.

"Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке родины пока тревожная, да и прибраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает", - сказано в сообщении "РДК".

Операция в Белгородской области

Стоит заметить, что вчера, 22 мая, бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" объявили о начале своей операции в приграничных районах Белгородской области.

Местные власти позже, реагируя на происходящее, объявили режим контртеррористической операции в регионе. Но сегодня, 23 мая, вечером его отменили, несмотря на то, что солдаты, которые воюют на стороне Украины, не вышли из Белгородской области.

Более детально о рейде можете узнать в материале РБК-Украина.

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