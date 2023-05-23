В Белгородской области отменили "контртеррористическую операцию"

В Белгородской области России сегодня отменили режим "контртеррористической операции". Его ввели вчера после начала операции представителями "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

"Принято решение об отмене правового режима "контртеррористической операции" на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.

Операция в Белгородской области

В Белгородской области РФ со вчера продолжалась "контртеррористическая операция". Ее объявили после того, как Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) начали проводить операцию в Белгородской области (РФ) для освобождения России от путинского режима.

Источник РБК-Украина в украинской разведке сообщил, что из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины.

Подробнее об этом узнайте в материалах РБК-Украина "Полоса безопасности" для Украины. Что происходит в Белгородской области".