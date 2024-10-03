РБК-Украина начало важный сбор для военных на передовую: все детали

РБК-Украина начало важный сбор для военных (фото: Getty Images)

Несколько подразделений Сил обороны, сдерживающих врага на ключевых участках фронта, вместе с волонтерами обратились к РБК-Украина с просьбой помочь собрать средства на полевые раскладушки.

Ввиду этого РБК-Украина объявляет срочный сбор - в помощь защитникам и защитницам Украины.