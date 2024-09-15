Буданов назвал факторы, создающие серьезные проблемы ВСУ на поле боя

Увеличение производства Россией управляемых бомб, а также поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи создают серьезные проблемы для украинских войск на поле боя.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

Руководитель ГУР также отметил, что "огромную проблему для фронта" также создало наращивание Россией производства управляемых авиабомб. А наращивание производства ракет типа "Искандер", привело к "массированному использованию" Россией оружия для нападения на Украину.

"Они (КНДР. - ред.) поставляют огромное количество артиллерийских боеприпасов, что является критически важным для России. После таких поставок наблюдается эскалация боевых действий", - сказал Буданов.

Он отметил, что северокорейская военная помощь России вызывает наибольшее беспокойство по сравнению с поддержкой, которую оказывают другие союзники Москвы.

Помощь Северной Кореи РФ

Украина, США и ряд других стран и независимых аналитиков установили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поставляет России для войны против Украины ракеты и боеприпасы в обмен на экономическую и другую военную помощь со стороны Москвы.

Так, еще в сентябре прошлого года выяснилось, что Пхеньян поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты "Катюша".

Впоследствии стало известно, что Россия приобрела у КНДР баллистические ракеты KN-23.

Агрессор уже несколько раз использовал их для ударов по населенным пунктам и энергетике Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.