Эксперт рассказал, где самая критическая ситуация на фронте и какая цель оккупантов

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осада Угледара и успех ГУР в Волчанске. Как изменился фронт и чего ждать осенью".

Как отмечается, действия россиян на Покровском направлении не отличаются от того, что было полгода назад. Они интенсивно атакуют и бросают на штурмы около 20 солдат. В последние дни враг начал использовать больше бронированной техники, включая модернизированные танки и БМП-3.

Россияне также создали отдельную группировку войск "Центр" для поддержания интенсивности боевых действий. В нее вошли силы "Центрального военного округа", значительная часть 1-го армейского корпуса и отдельная танковая дивизия. Это достаточно большие силы, которые сложно удерживать даже в обороне.

ВСУ частично переходят к контратакам, "вырывая" отдельные территории. Но о масштабном наступлении речь не идет. В частности, и из-за нехватки техники и боеприпасов.

Увеличив интенсивность на Кураховском и Покровском направлениях, враг хочет выполнить довольно простую задачу - отрезать дорогу "Мирноград-Краматорск" и отрезать большую группировку украинских войск, держащих оборону у Часового Яра. Это соответственно отрежет линию поставок, а она пролегает по дороге на Славянск.

Покровск имеет ключевое значение для обороны Часового Яра, Торецка и прилегающих к Бахмуту сел. Через город идет трасса для обеспечения ВСУ. Это касается и Курохово, которое считается одним из логистических хабов и находится на важной транспортной развязке.

Военный аналитик Павел Нарожный считает, что, несмотря на преимущество врага на Покровском и Кураховском направлениях, оно все еще не решающее.

"Да, динамика не в нашу пользу. Но если бы у них было решающее преимущество, они уже были в Покровске, они почему-то не в Покровске. Они штурмуют маленькое село на несколько сотен жителей", - отмечает Нарожный.