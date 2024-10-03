РБК-Україна розпочало важливий збір для військових на передову: всі деталі

РБК-Україна розпочало важливий збір для військових (фото: Getty Images)

Кілька підрозділів Сил оборони, що стримують ворога на ключових ділянках фронту, разом із волонтерами звернулися до РБК-Україна з проханням допомогти зібрати кошти на польові розкладачки.

Тож РБК-Україна оголошує терміновий збір - у допомогу захисникам і захисницям України.