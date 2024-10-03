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РБК-Україна розпочало важливий збір для військових на передову: всі деталі

Четвер 03 жовтня 2024 11:10
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РБК-Україна розпочало важливий збір для військових на передову: всі деталі РБК-Україна розпочало важливий збір для військових (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кілька підрозділів Сил оборони, що стримують ворога на ключових ділянках фронту, разом із волонтерами звернулися до РБК-Україна з проханням допомогти зібрати кошти на польові розкладачки.

Тож РБК-Україна оголошує терміновий збір - у допомогу захисникам і захисницям України.

Що відомо про збір та які реквізити

Серед тих, хто потребує допомоги, бійці 109 бригади, 143 бригади, 1 ОШБ імені Дмитра Коцюбайла та багато інших.

Розкладачки вкрай необхідні захисникам напередодні зими та на тлі погіршення погодних умов!

На передовій військовим потрібні комфортні умови для сну та відновлення. Важливо якомога швидше зібрати кошти, закупити розкладачки та передати бійцям!

Наша мета: 572 тисячі гривень.

Гарантуємо фото- та відеозвіти після передачі спорядження на передову!

Реквізити збору:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фактори, що створюють серйозні проблеми ЗСУ на полі бою.

Читайте також, де найкритичніша ситуація на фронті та яка мета окупантів.

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