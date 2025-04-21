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РБК-Украина узнало состав украинской делегации на переговорах в Лондоне

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель ОП Андрей Ермак и глава Минобороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украина уже через несколько дней примет участие в переговорах с США, Британией и Францией. Украинская делегация будет состоять из четырех топ-чиновников.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

По словам собеседника издания, в украинскую делегацию войдут:

  • руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак;
  • министр обороны Украины Рустем Умеров;
  • министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;
  • заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Встреча в Париже

Напомним, на прошлой неделе в Париже встретились украинские, немецкие, французские, британские и американские чиновники. Главной темой обсуждений стали пути к перемирию и завершению войны между Украиной и Россией.

Со стороны Украины в переговорах участвовали руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ермак после переговоров подчеркнул, что такой новый формат диалога должен стать очень эффективным.

При этом сегодня, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новые переговоры пройдут 23 апреля в Лондоне.

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова двигаться дальше, чтобы достичь прекращения огня.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияЛондонАндрей ЕрмакРустем УмеровАндрей СибигаМирные переговорыВойна в Украине