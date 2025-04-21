РБК-Украина узнало состав украинской делегации на переговорах в Лондоне

Встреча в Париже

Напомним, на прошлой неделе в Париже встретились украинские, немецкие, французские, британские и американские чиновники. Главной темой обсуждений стали пути к перемирию и завершению войны между Украиной и Россией.

Со стороны Украины в переговорах участвовали руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ермак после переговоров подчеркнул, что такой новый формат диалога должен стать очень эффективным.

При этом сегодня, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новые переговоры пройдут 23 апреля в Лондоне.

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова двигаться дальше, чтобы достичь прекращения огня.

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