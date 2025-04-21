РБК-Україна дізналося склад української делегації на переговорах у Лондоні

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, минулого тижня в Парижі зустрілися українські, німецькі, французькі, британські, французькі та американські чиновники. Головною темою обговорень стали шляхи до перемир'я і завершення війни між Україною і Росією.

З боку України в переговорах брали участь керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Єрмак після переговорів підкреслив, що такий новий формат діалогу має стати дуже ефективним.

Водночас сьогодні, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що нові переговори відбудуться 23 квітня в Лондоні.

Глава держави також підкреслив, що Україна готова рухатися далі, щоб досягти припинення вогню.

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