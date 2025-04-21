ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Новый формат. Зеленский назвал дату встречи по Украине в Лондоне

Киев, Понедельник 21 апреля 2025 19:26
UA EN RU
Новый формат. Зеленский назвал дату встречи по Украине в Лондоне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина вместе с Британией, Францией и США обсудит пути завершения войны с Россией. Представители четырех стран встретятся 23 апреля в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

По словам главы украинского государства, он провел хорошие и детальные переговоры с премьером Британии Киром Стармером.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине.

По словам Зеленского, прекращение огня без дополнительных условий должно стать первым шагом к миру. И Пасха показала, что действия России являются причиной затягивания войны.

Президент добавил, что обсудил со Стармером совместную работу в европейских форматах по безопасности.

Встреча в Париже

Напомним, на прошлой неделе украинские, американские, немецкие, французские и британские чиновники провели переговоры в Париже. Они обсуждали возможность достижения устойчивого мира между Украиной и Россией.

Руководитель ОП Андрей Ермак, который участвовал в переговорах, отметил, что такая встреча положила начало новому формату переговоров.

Сразу после встречи президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые переговоры в таком формате в Лондоне. Но он не называл точную дату.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция Соединенные Штаты Америки Великобритания Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей