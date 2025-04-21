Новый формат. Зеленский назвал дату встречи по Украине в Лондоне

Украина вместе с Британией, Францией и США обсудит пути завершения войны с Россией. Представители четырех стран встретятся 23 апреля в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X .

По словам главы украинского государства, он провел хорошие и детальные переговоры с премьером Британии Киром Стармером.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине.

По словам Зеленского, прекращение огня без дополнительных условий должно стать первым шагом к миру. И Пасха показала, что действия России являются причиной затягивания войны.

Президент добавил, что обсудил со Стармером совместную работу в европейских форматах по безопасности.