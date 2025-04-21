Новый формат. Зеленский назвал дату встречи по Украине в Лондоне
Украина вместе с Британией, Францией и США обсудит пути завершения войны с Россией. Представители четырех стран встретятся 23 апреля в Лондоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.
По словам главы украинского государства, он провел хорошие и детальные переговоры с премьером Британии Киром Стармером.
"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", - подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине.
По словам Зеленского, прекращение огня без дополнительных условий должно стать первым шагом к миру. И Пасха показала, что действия России являются причиной затягивания войны.
Президент добавил, что обсудил со Стармером совместную работу в европейских форматах по безопасности.
Встреча в Париже
Напомним, на прошлой неделе украинские, американские, немецкие, французские и британские чиновники провели переговоры в Париже. Они обсуждали возможность достижения устойчивого мира между Украиной и Россией.
Руководитель ОП Андрей Ермак, который участвовал в переговорах, отметил, что такая встреча положила начало новому формату переговоров.
Сразу после встречи президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые переговоры в таком формате в Лондоне. Но он не называл точную дату.
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