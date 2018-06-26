Розвиток України стане найкращою відповіддю на дії РФ у Криму і на Донбасі, - Расмуссен

Україна може перетворитися на сучасну європейську країну, заявив прем'єр Данії

Прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що розвиток України стане найкращою відповіддю на дії Росії в Криму і на Донбасі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Twitter.

"Розвиток України стане найкращою відповіддю на те, що робить Росія в Криму і на Сході України. Україна не одна, її не забудуть. І ви можете перетворитися на сучасну європейську країну", - сказав Расмуссен.

Прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен: Розвиток України стані найкращою відповіддю на те, що робить Росія у Криму та на Сході України. Україна не одна, її не забудуть. І ви можете перетворитися на сучасну європейську країну. #UkraineReform #UkraineReformConference — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 26, 2018

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, Гройсман знаходиться в Данії з робочим візитом. Так, протягом доби глава уряду проведе двосторонні переговори з Расмуссеном, зустрінеться з керівниками провідних данських компаній, проведе низку переговорів у Міністерстві закордонних справ Данії.

Крім того, в ході конференції в Копенгагені, присвяченій українським реформам, запланована зустріч першого заступника держсекретаря США Джона Саллівана з прем'єр-міністром України.