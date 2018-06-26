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НБУ понизил курс золота до 332,35 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    26.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 0,2%
Фото: золото подешевело на 0,2%

Золото подешевело на 0,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,2% до 332,35 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –332 352,69 грн за 10 тройских унций (-802,64 грн или -0,2%);

Серебро – 4 299,02 грн за 10 тройских унций (+36,51 грн);

Платина – 226 925,33 грн за 10 тройских унций (-303,55 грн);

Палладий – 250 219,86 грн за 10 тройских унций (-2198,37 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 26 июня укрепил курс гривны до 26,17 грн/доллар НБУ повысил курс золота до 333,16 тыс. гривен за 10 унций
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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