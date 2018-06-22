Гройсман встретится с замгоссекретаря США в ходе конференции в Дании

США убеждены, что успех Украины зависит от реализации серьезных структурных реформ

В ходе конференции в Копенгагене (Дания), посвященной украинским реформам, запланирована встреча первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Он (Салливан, - ред.) возглавит делегацию на конференции по украинским реформам в Копенгагене, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также чтобы подтвердить нашу убежденность в том, что успех Украины зависит от реализации серьезных структурных реформ", - заявила Нойерт.

Она добавила, что в кулуарах этой конференции Салливан помимо Гройсмана встретится с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсоном для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе вопросов энергетической безопасности.

Напомним, Украина и Дания 27 июня 2018 года организуют конференцию в Дании, в ходе которой планируется обсуждение основных вопросов украинских реформ.