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Интервью

Гройсман встретится с замгоссекретаря США в ходе конференции в Дании

НовостиПолитика    22.06.2018 - 05:49
Фото: Джон Салливан (kmu.gov.ua)
Фото: Джон Салливан (kmu.gov.ua)

США убеждены, что успех Украины зависит от реализации серьезных структурных реформ

В ходе конференции в Копенгагене (Дания), посвященной украинским реформам, запланирована встреча первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Он (Салливан, - ред.) возглавит делегацию на конференции по украинским реформам в Копенгагене, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также чтобы подтвердить нашу убежденность в том, что успех Украины зависит от реализации серьезных структурных реформ", - заявила Нойерт.

Она добавила, что в кулуарах этой конференции Салливан помимо Гройсмана встретится с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсоном для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе вопросов энергетической безопасности.

Напомним, Украина и Дания 27 июня 2018 года организуют конференцию в Дании, в ходе которой планируется обсуждение основных вопросов украинских реформ.

 

 

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Владимир Гройсман, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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