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Развитие Украины станет лучшим ответом на действия РФ в Крыму и на Донбассе, - Расмуссен

НовостиПолитика    26.06.2018 - 15:07
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (flickr.com/venstredk)
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (flickr.com/venstredk)

Украина может превратиться в современную европейскую страну, заявил премьер Дании

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что развитие Украины станет лучшим ответом на действия России в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Развитие Украины станет лучшим ответом на то, что делает Россия в Крыму и на Востоке Украины. Украина не одна, ее не забудут. И вы можете превратиться в современную европейскую страну", - сказал Расмуссен.

Напомним, сегодня, 26 июня, Гройсман находится в Дании с рабочим визитом. Так, в течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Дании.

Кроме того, в ходе конференции в Копенгагене, посвященной украинским реформам, запланирована встреча первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана с премьер-министром Украины.

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Теги публикации: Владимир Гройсман, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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