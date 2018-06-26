Развитие Украины станет лучшим ответом на действия РФ в Крыму и на Донбассе, - Расмуссен

Украина может превратиться в современную европейскую страну, заявил премьер Дании

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что развитие Украины станет лучшим ответом на действия России в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Развитие Украины станет лучшим ответом на то, что делает Россия в Крыму и на Востоке Украины. Украина не одна, ее не забудут. И вы можете превратиться в современную европейскую страну", - сказал Расмуссен.

Прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен: Розвиток України стане найкращою відповіддю на те, що робить Росія в Криму та на Сході України. Україна не одна, її не забудуть. І ви можете перетворитися на сучасну європейську країну. #UkraineReform #UkraineReformConference — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 26, 2018

Напомним, сегодня, 26 июня, Гройсман находится в Дании с рабочим визитом. Так, в течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Дании.

Кроме того, в ходе конференции в Копенгагене, посвященной украинским реформам, запланирована встреча первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана с премьер-министром Украины.