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Разумков закрив перше пленарне засідання Ради 9 скликання

Новини » Політика    30.08.2019 - 02:13
Разумков закрив перше пленарне засідання Ради 9 скликання
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії працювали до вичерпання порядку денного на четвер

Спікер Верховної ради 9 скликання Дмитро Разумков закрив перше пленарне засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, Рада доручила профільним комітетам терміново розглянути законодавчі ініціативи, зареєстровані на сайті парламенту 29 серпня.

"Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершений. Першу сесію ВРУ 9 скликання оголошую закритою", - заявив Разумков.

"Друга сесія ВРУ 9 скликання розпочне свою роботу у вівторок 3 вересня 2019 року", - додав спікер Ради.

Крім того, нардепи підтримали проект постанови №1006 про порядок висвітлення роботи Верховної ради України дев'ятого скликання. За нього проголосували 277 депутатів Ради. На даний момент текст постанови відсутній на сайті ВР.

Нагадаємо, в ході першого пленарного засідання Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Зокрема, проект закону передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада проголосувала за склад нового Кабінету міністрів. Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат.

Підкреслимо, народні депутати, які стали членами уряду, написали заяви про відмову від депутатського мандата. Їх зачитав спікер Ради Дмитро Разумков.

Після затвердження нового Кабміну парламентарії звільнили попередній склад уряду.

Додамо також, Рада 9 скликання сьогодні призначила Олексія Гончарука головою уряду, Івана Баканова главою Служби безпеки України та Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Рада звільнила Кабмін Гройсмана Рада затвердила склад нового Кабміну (список)
Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
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