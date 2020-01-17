Разумков розповів, що перший віце-спікер отримує більшу зарплату, ніж він

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Разумков зазначив, що зарплата народних депутатів прив'язана до прожиткового мінімуму

Спікер Дмитро Разумков розповів, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримує вищу зарплату, ніж він. Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, є градація фактичної заробітної плати, яку отримують народні депутати України.

"Існує градація: голова Верховної Ради, перший заступник, заступник, голова комітету, заступник голови комітету і народний депутат. Народний депутат "брудними" отримує 42 тис. 40 грн, якщо я не помиляюся. Відніміть податки і отримаєте ту суму, яку він буде отримувати в цьому році. В минулому році це було мінус 3 тис. грн", - сказав голова ВР.

"По всій державній службі ще є надбавка. Якщо доктор наук, якщо кандидат наук, то є надбавка. Фактично, у нас є доктор наук - Руслан Стефанчук, мій перший заступник, - він отримує більше навіть, ніж я. Але він заслуговує на це", - додав він.

Також Разумков зазначив, що зарплата народних депутатів прив'язана до прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці та встановив сітку зарплат для топ-чиновників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за пропоновану зарплату, доведеться прощатися.

У свою чергу, українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць. За даними опитування, такий рівень зарплат достатній для задоволення фінансових потреб і якісного виконання обов'язків, а також здатний запобігти корупції серед депутатів.