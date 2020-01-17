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Зеленський: з міністрами, які не згодні з зарплатою, доведеться прощатися

Новини » Політика     17.01.2020 - 21:42
Зеленський: з міністрами, які не згодні з зарплатою, доведеться прощатися
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зобов'язав Кабміну розробити нову концепцію заробітних плат керівників міністерств з урахуванням ситуації в країні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за пропоновану зарплату, доведеться прощатися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський зобов'язав Кабінет міністрів розробити нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їх заступників з урахуванням ситуації в країні.

"Це має бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами та міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні в такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви та ваш уряд піднімете економіку - можна буде підіймати ці заробітні плати", - заявив Зеленський.

"Ми не можемо собі цього (високі зарплати - ред.) дозволити. Але ще раз кажу: заробітні плати повинні бути нормальними, на які можна жити, і відповідно їх статусу", – підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці та встановив сітку зарплат для топ-чиновників.

У свою чергу, українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць. За даними опитування, такий рівень зарплат достатній для задоволення фінансових потреб і якісного виконання обов'язків, а також здатний запобігти корупції серед депутатів.

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