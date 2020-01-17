Разумков рассказал, что первый вице-спикер получает большую зарплату, чем он

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разумков отметил, что зарплата народных депутатов привязана к прожиточному минимуму

Спикер Дмитрий Разумков рассказал, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук получает более высокую зарплату, чем он. Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, существует градация фактической заработной платы, которую получают народные депутаты Украины.

"Существует градация: председатель Верховной Рады, первый заместитель, заместитель, председатель комитета, заместитель председателя комитета и народный депутат. Народный депутат "грязными" получает 42 тыс. 40 грн, если я не ошибаюсь. Отнимите налоги и получите ту сумму, которую он будет получать в этом году. В прошлом году это было минус 3 тыс. грн", - сказал председатель ВР.

"Во всей государственной службе еще есть надбавка. Если доктор наук, если кандидат наук, то есть надбавка. Фактически, у нас есть доктор наук - Руслан Стефанчук, мой первый заместитель, - он получает даже больше, чем я. Но он заслуживает это", - добавил он.

Также Разумков отметил, что зарплата народных депутатов привязана к прожиточному минимуму.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предлагаемую зарплату, придется прощаться.

В свою очередь, украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц. По данным опроса, такой уровень зарплат достаточен для удовлетворения финансовых потребностей и качественного выполнения обязанностей, а также способен предотвратить коррупцию среди депутатов.