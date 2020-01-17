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Майже 70% українських компаній підвищать зарплату співробітникам

Новини » Економіка     17.01.2020 - 13:01
Майже 70% українських компаній підвищать зарплату співробітникам
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Очікування топ-менеджерів українських компаній свідчать про збереження тренда на зростання зарплат

Більшість українських компаній (69,2%) планують підвищувати зарплати своїм працівникам протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2019 року.

За даними опитування НБУ, в IV кварталі 2019 року 28,6% керівників підприємств очікували, що зарплати не змінюватися, а 2,2% прогнозували скорочення зарплат.

Майже 70% українських компаній підвищать зарплату співробітникам

bank.gov.ua

Чергове опитування НБУ було проведено з 4 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року серед керівників підприємств 697. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Відзначимо, рівень заробітної плати в Україні залишається істотно нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Середня номінальна заробітна плата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. У той же час у Латвії цей показник був на рівні 1 091 євро на місяць (у 2,9 рази більше), в Польщі середня зарплата була 1 143 євро (у 3 рази більше), у Чехії - 1 310 євро (в 3,4 рази більше).

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.

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