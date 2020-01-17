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Заява про відставку Гончарука є політичним жестом, - Разумков

Новини » Політика     17.01.2020 - 20:06
Заява про відставку Гончарука є політичним жестом, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

На думку Разумкова, якби президент підтримав відставку Гончарука, то той би звернувся до Ради

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука - це політичний жест. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

За його словами, якби президент України Володимир Зеленський підтримав відставку Гончарука, то той би звернувся до Ради.

"Якщо ми говоримо про юридичну сторону, прем'єр-міністр мав писати заяву на Верховну раду. Однак я думаю, що це був більше політичний жест прем'єра і він звернувся до президента з такою пропозицією. Я думаю, якби президент підтримав, то прем'єр звернувся би до Ради вже з формальною заявою, що він буде складати з себе повноваження. Оскільки він дотримується ідеології, що він є членом команди президента, то саме до президента він звернувся", - заявив Разумков.

При цьому Разумков заявив, що не може підтвердити інформацію про те, що є заява на ім'я голови Верховної ради.

"Підтвердити чи спростувати інформацію про заяву на ім'я голови Верховної ради, то я не можу нічого сказати. До Верховної ради таких заяв не надходило", - додав він.

Нагадаємо, 17 січня Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.

В мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".

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Новини України отставкаОлексій ГончарукДмитро Разумков
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