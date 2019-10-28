Разумков заперечує розкол в "Слузі народу"

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Найбільш дискусійним питанням у "Слузі народу" зараз є проходження депутатами перевірки на поліграфі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував повідомлення про те, що фракція "Слуга народу" в парламенті нібито розпадається. Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV, повідомляє РБК-Україна.

"Не думаю, що зараз можна говорити, що фракція розвалюється. Фракція велика, такого ніколи не було в українському парламенті. Станом на сьогодні в ній 252 людини. У такої великої фракції завжди дискусія буде", - сказав Разумков.

Він зазначив, що найбільш дискусійним питанням у політсилі зараз є проходження депутатами від "Слуги народу" перевірки на поліграфі.



"Мені здається, що все відбувається занадто публічно. Це все ж не шоу. Це має бути питання роботи правоохоронних органів... Повинні працювати антикорупційні органи. Якщо матеріали передадуть до суду, суд повинен вирішити, винна людина чи не винна", - додав Разумков.

Нагадаємо, 24 жовтня перевірку на поліграфі пройшов голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Він заявив, що свідком хабарів на фінансовому комітеті Ради депутатам від "Слуги народу", які стали підставою для відкриття кримінальної справи і перевірок на детекторі брехні, є нардеп.

Раніше стало відомо, що всі члени фінансового комітету від фракції "Слуги народу" готові пройти поліграф після того, як їх попросив президент Володимир Зеленський.

Назар Холодницький повідомив, що в САП вже звернулися кілька депутатів від фракції "Слуга народу" для надання свідчень у справі про можливу корупцію у фінансовому комітеті Верховної Ради.