Україна не готова до компромісів щодо територіальної цілісності, - Разумков

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна готова відновити діалог з ПАРЄ щодо повноважень делегації

Україна залишається невдоволеною поверненням делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак готова до діалогу щодо повноважень української делегації. Про це заявив глава Верховної ради України Дмитро Разумков, повідомили на сайті парламенту.

За словами Разумкова, Київ готовий до діалогу з ПАРЄ, але не готовий йти на компроміси у питаннях територіальної цілісності України. Також він додав, що Україна не розуміє ситуації з повноваженнями своєї делегації.

"Для України залишається неприйнятним повернення делегації РФ в ПАРЄ. Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюсь, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей", - заявив спікер парламенту.

Також Разумков запевнив, що Україна готова працювати на користь Європи та Ради Європи, а також відзначив що група "Балтик +" не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

"Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які було закладено під час створення цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини - ключові, як для Європи, так і для України", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков висловлював сподівання, що найближчим часом з'являться передумови, які дозволять делегації України знову повноцінно брати участь у роботі Ради Європи.

Крім того, голова парламентського комітету з міжнародних відносин, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомляв, що Україна прийме рішення щодо роботи в ПАРЄ до кінця 2019 року.