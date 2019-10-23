Усі члени фінкомітету від фракції "СН" готові пройти поліграф

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Арахамія наголосив, що детектор ще не має юридичної сили в Україні

Усі народні депутати - члени фінансового комітету від фракції "Слуга народа" готові пройти поліграф. Про це заявив голова фракції "СН" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що детектор ще не має юридичної сили в Україні.

"Я взагалі вірю, що жоден депутат зі "Слуги народу" не взяв ці гроші. Про це свідчить готовність всіх наших депутатів проходити поліграф з цього питання... Депутати не підозрюються. Не можемо ми підозрюватися. У нас є внутрішня ситуація, коли почались взаємні претензії один до одного. І ми вирішили, що ці претензії потрібно внутрішньо вирішити. Підозрюються люди, які пропонують депутатам хабара", - повідомив Арахамія.

За словами нардепа, він з Дубінським сьогодні піде на публічний поліграф.

"Сьогодні ми з паном Дубінським йдемо на публічний поліграф. Дубінський не міг брати.. Дубінський заздалегідь сказав свою позицію. Але в чому є інтрига. Завтра на "1+1" в "Право на владу" я приведу свідка, який дасть свідчення щодо цих 30-ти тисяч доларів. Це свідок того, що гроші пропонували. У нас немає прямих доказів, інакше вже б була інша розмова, не з журналістами, а з НАБУ", - додав глава фракції.

Як писало РБК-Україна, на думку Арахамії, тестування депутатів на поліграфі повинна здійснювати державна компанія. За його словами, до державної компанії більше довіри.

Так, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом того, що 11 членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

Президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету ВР пройти детектор брехні.