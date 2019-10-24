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Арахамія: свідком у справі про хабарі в комітеті Ради є нардеп

Новини » Політика    24.10.2019 - 16:09
Арахамія: свідком у справі про хабарі в комітеті Ради є нардеп
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Свідок у справі про хабарі не виступить сьогодні на телебаченні

Свідком хабарів на фінансовому комітеті Ради депутатам від "Слуги народу", що стали підставою для відкриття кримінальної справи і перевірок на детекторі брехні, є нардеп, і він не буде виступати в ефірі програми "Право на владу". Про це на брифінгу перед проходженням перевірки на детекторі брехні заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, свідка не буде сьогодні в студії програми "Право на владу", так як йому заборонили правоохоронні органи.

"Є дві загрози. Перше - це витік даних. А по-друге, враховуючи, що кількість грошей у цій схемі дуже велика - десь 20 млн доларів на рік протягом останніх 5 років - тобто вже хтось заробив 100 млн доларів, потенційні погрози можуть надходити самому депутату та членам його сім'ї. Я вам скажу як є - до людини підійшли, дали законопроект просто в руки і кажуть: "Треба зареєструвати", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свідок у справі хабарів нардепам зустрінеться з правоохоронцями.

Вчора також стало відомо, що всі члени фінансового комітету від фракції "Слуги народу" готові пройти поліграф після того, як їх попросив президент Володимир Зеленський.

Глава фракції "Слуга народу" пройде поліграф 24 жовтня
Новини України взяткасвидетельДавид Арахамія
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