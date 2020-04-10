Позачергове засідання ВР: що розглянуть нардепи 13 квітня

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарі мають розглянути сім законопроектів та 13 постанов

На сайті Верховної ради України з'явився порядок денний позачергового засідання ВР, яке відбудеться 13 квітня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Зокрема, передбачається розглянути сім законопроектів:

№2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання);

№3279 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (повторне перше читання із скороченням строку підготовки);

№3320 про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);

№№ 2339, 2339-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу);

№3132 про внесення змін до ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету;

№3276 про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) (друге читання із скороченням строку підготовки);

№1049 закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента України.

Крім того, парламентарі мають розглянути 13 проектів постанов щодо скасування закону про ринок землі.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР в понеділок, 13 квітня.

Як писало РБК-Україна, Разумков раніше редупреділ, що розгляд деяких законопроектів на засіданні може відбуватися без обговорення.