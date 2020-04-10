Рада у понеділок буде розглядати деякі закони без обговорення, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ВР не виключає, що нардепи проситимуть про обговорення змін до бюджету-2020

Позачергове засідання парламенту буде відбуватись без обговорення по окремих законопроектах. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому нардепи ймовірно будуть наполягати на обговоренні за скороченою процедурою проекту закону про зміни до держбюджету-2020.

"Ми плануємо провести засідання з мінімальним обговоренням. На деяких законопроектах, як державний бюджет, колеги будуть наполягати на обговоренні за скороченою процедурою. Деякі закони, я думаю, що можна буде голосувати без обговорення. Як головуючий я буду пропонувати залі. Якщо не буде заперечень, так і будемо робити", - заявив Разумков.

Нагадаємо, позачергове засідання ВР відбудеться у понеділок, 13 квітня. Початок засідання заплановано на 14:00.

Як писало РБК-Україна, бюджетний комітет ВР прийме остаточне рішення про зміни до бюджету-2020. Сьогодні комітет збереться на засідання о 15:00.

Так, у парламенті відбулася нарада керівництва ВР з главами фракцій. На ній були присутні глава Кабінету міністрів і міністр фінансів.