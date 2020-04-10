Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання відбудеться 13 квітня о 14:00

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у понеділок, 13 квітня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Так, початок засідання запланований на 14:00.

"У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради дев’ятого скликання на 14 годину 13 квітня 2020 року", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 13 квітня. Він зазначав, що на позачерговому засіданні Ради будуть розглядатися зміни до державного бюджету.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні ВР розгляне 13 постанов про скасування закону про ринок землі. У разі відхилення цих постанов підписання закону буде розблоковано для глави парламенту і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Додамо також, спікер Ради попередив, що розгляд деяких законопроектів на засіданні може відбуватися без обговорення.