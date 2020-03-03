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У Раді з'явився текст постанови про висловлення недовіри Рябошапці

Новини » Політика     03.03.2020 - 18:37
У Раді з'явився текст постанови про висловлення недовіри Рябошапці
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті

У Верховній раді України з'явився текст проекту постанови №3154 "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

У проекті автори підкреслюють, що існують всі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов’язків генерального прокурора та, як наслідок, його невідповідність займаній посаді.

"Нерозслідування, гальмування розслідування найбільш резонансних кримінальних проваджень свідчить про небажання, неможливість або неспроможність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, зокрема, й перед прокуратурою в цілому", - вказано у документі.

Зазначається, що пропозиція про відставку генпрокурора ініційована 158 нардепами.

"Висловити недовіру генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу, що має наслідком його відставку з посади. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття", - вказано у проекті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постанову про недовіру генпрокурору внесли в Раду, але спочатку її текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, на вечірньому засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку глави уряду Олексія Гончарука та генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Так, 2 березня сам Рябошапка заявив, що голосування по відставці генерального прокурора в середу може і відбутися, але навряд чи буде успішним. За його словами, "нічого нового, і нічого не відбудеться".

Підкреслимо, глава держави Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня.

У Раду внесли постанову про висловлення недовіри Рябошапці На засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку Гончарука та Рябошапки
Новини України отставкаВерховна РадаРуслан Рябошапка
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