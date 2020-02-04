ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звільнення Бабак та зменшення кількості нардепів: що сьогодні розгляне Рада

Новини » Політика     04.02.2020 - 08:35
Звільнення Бабак та зменшення кількості нардепів: що сьогодні розгляне Рада
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Парламентарі розглянуть у першому читанні законопроекти про громадянство, про фінансовий лізинг

Верховна рада сьогодні, 4 лютого, розгляне для попереднього схвалення зміни в Конституцію щодо зменшення складу парламенту, а також звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також нардепи проголосують про призначення нового міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

У порядку денному парламенту розгляд подальшої роботи над законопроектами про внесення змін до Конституції щодо закріплення повноважень президента утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідуваня, про народовладдя і законопроект щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата.

Крім того, парламентарі розглянуть у першому читанні законопроекти про громадянство, про фінансовий лізинг.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті повинен бути прийнятий кодекс поведінки народного депутата в якості закону.

Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в прямому ефірі ток-шоу "Голос народу" на каналі "112. Україна" порадив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Пізніше він вибачився, заявивши, що ще не навчився відповідати на чутливі питання.

Рада може прийняти закон про "злодіїв у законі" на цьому тижні Нардепи проведуть консультації з Кабміном та ОП щодо закону про децентралізацію
Новини України нардепВерховна РадаАльона Бабак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся